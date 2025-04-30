Erdoğan’dan Muhalefete Yüksek Perdeden Eleştiri: “Rüşvetçiyi Kahraman Yapanlar Utanmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada muhalefeti hedef alan sert açıklamalarda bulundu. CHP’yi “toksik muhalefet” anlayışıyla suçlayan Erdoğan, rüşvetle suçlanan isimleri demokrasi kahramanı gibi göstermekle eleştirdi. Erdoğan, ayrıca 27 Nisan e-muhtırasının yıldönümünü hatırlatarak, demokrasiye olan bağlılıklarını yineledi.

Demokrasi Vurgusu ve Tarihi Hatırlatma

Konuşmasının başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı. 27 Nisan e-muhtırasının 18. yıl dönümüne de değinen Erdoğan, "O gün milletin iradesine sahip çıktık. Vesayet zihniyetinin bir daha Türkiye’nin üzerine gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Kendi İç Değerlendirmesi

AK Parti’nin bugüne kadar birçok badireyi atlattığını ifade eden Erdoğan, yaşanan sıkıntıların doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi. “Kabahat millette değil, bizdedir” diyen Erdoğan, partililerini daha fazla kenetlenmeye ve halka kulak vermeye çağırdı. 2023 hedeflerinin ardından şimdi 2053 vizyonuyla ilerlediklerini belirterek, uzak görünen hedeflerin aslında disiplinle yakalanabileceğini vurguladı.

Muhalefete Sert Eleştiriler

Muhalefetin “yıkıcı” bir tutumla siyaset yaptığını savunan Erdoğan, özellikle CHP’nin son dönemdeki söylemlerine dikkat çekti. “Toksik siyaset anlayışı, Türk demokrasisinin en büyük sorunu haline gelmiştir” diyen Erdoğan, CHP’yi millete güven vermemekle suçladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı açıklamalarını da hedef alan Erdoğan, "FETÖ’cülerin üfürmeleriyle siyaset yapmaya çalışıyor" dedi. Partisindeki bazı isimlerin rüşvetle anılmasına rağmen bu kişilerin kahraman gibi gösterildiğini ve bu durumun hem partiye hem de ülkeye zarar verdiğini dile getirdi. “Yabancı medyaya salya sümük ağlayarak ülkemizi küçük düşürmekten başka bir şey yapmıyorlar” sözleriyle sert bir dille eleştirilerini sürdürdü.

AK Parti’nin Siyasi Duruşu

Erdoğan, AK Parti’nin hiçbir zaman rakibinin tökezlemesini bekleyerek yol almadığını söyledi. “Biz alın terimizle mücadele ederiz, armut piş ağzıma düş anlayışında değiliz” sözleriyle, parti olarak sürekli çalışmayı ve sahada olmayı önemsediklerini vurguladı.

Ayrıca CHP’yi şeffaflık sözü verip bunu uygulamamakla itham eden Erdoğan, "Güya şeffaf olacaklardı ama bantçı olup çıktılar" diyerek son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı kayıt olaylarını ima etti.

Cumhurbaşkanlığı Mesajı ve 2028 Vurgusu

Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’in her fırsatta kendilerine meydan okuduğunu belirterek, “Önce bir aynaya baksın. Bir önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şimdi tarih oldu. Bakalım Özel’in nefesi 2028’e kadar yetecek mi?” diyerek muhalefetin cumhurbaşkanlığı hedeflerini sorguladı.

Milletle Bağın Önemi

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisi için en önemli unsurun milletle olan gönül bağı olduğunu vurguladı. “Bizim asıl gücümüz, aldığımız hayır dualarıdır” diyerek hizmet siyasetine bağlılıklarını yineledi. “Lisan-ı halimiz doğruysa, millet gerisini takdir eder” diyerek konuşmasını tamamladı.