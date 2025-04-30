İstanbul’daki Deprem Sonrası 4 Okul Tahliye Edildi, Engelli Öğretmen Atamaları Yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında yapılan hasar değerlendirmeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin’in verdiği bilgilere göre, deprem sonrası yapılan teknik incelemeler neticesinde 3’ü tarihi eser niteliği taşıyan toplam 4 okulun kullanıma kapatıldığını ve bu okulların boşaltıldığını açıkladı.

Deprem Sonrası Güvenlik Önlemleri

İstanbul’da hissedilen depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ekipler tarafından hızlı bir saha çalışması başlatıldı. Okulların güvenliğini sağlamak ve öğrencilerin risk altında eğitim görmesini engellemek amacıyla yapılan incelemelerde bazı binalarda yapısal zafiyetler tespit edildi. Bu çerçevede, 3’ü tarihi yapılar arasında yer alan 4 okulun tahliye edilmesine karar verildi. Bakan Tekin, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin farklı okullara yönlendirilerek mağdur edilmeyeceğini ve eğitimin kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, İstanbul'da deprem riski taşıyan diğer eğitim kurumlarının da kapsamlı şekilde inceleneceği, bu sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü ifade edildi. Bakanlık, yapı güvenliği açısından riskli görülen tüm binaların tahliyesi ve güçlendirme çalışmalarının hızla başlatılacağını duyurdu.

Engelli Öğretmenlere Müjde: Bin 381 Atama Gerçekleşti

Bakan Tekin’in kamuoyuyla paylaştığı bir diğer önemli gelişme ise engelli öğretmen atamalarıyla ilgiliydi. Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda 1.381 engelli öğretmenin atamasını tamamladı.

Atama süreci, şubat ayında adayların başvurularıyla başladı ve nisan ayında tamamlandı. Adayların EKPSS puanlarına göre yapılan yerleştirme işlemlerinde yüzde 70’lik bir bölüm, ilk üç tercihinden birine atanma başarısı gösterdi. Bu durum, adayların tercih sürecinde bilinçli ve doğru yönlendirildiğini de ortaya koydu.

62 farklı branşta yapılan atamalarda, öğretmen adayları 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, bu atamaların sadece sayısal değil, aynı zamanda sembolik anlamının da büyük olduğuna dikkat çekerek, fırsat eşitliğinin eğitim sistemindeki önemine vurgu yaptı.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada “Engelli bireylerimiz eğitim camiasının değerli birer parçasıdır. Bu atamalarla birlikte hem öğretmenlerimizin hayalleri gerçekleşiyor hem de öğrencilerimize daha kapsayıcı bir eğitim ortamı sunuluyor.” ifadelerini kullandı.

Kapsayıcı Eğitim Politikalarına Devam

Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda kapsayıcı eğitim politikalarını güçlendirme yönünde önemli adımlar atıyor. Engelli öğretmen atamaları da bu çabanın bir yansıması olarak öne çıkıyor. Bakanlık, hem engelli öğretmen adaylarının atanmasını hem de eğitim ortamlarının fiziksel koşullarını bu kapsayıcılık perspektifiyle yeniden değerlendiriyor.

Ayrıca afet ve kriz dönemlerine hazırlık amacıyla okul binalarının dayanıklılığı, tahliye planları ve kriz anı koordinasyon sistemleri de yeniden yapılandırılıyor. 23 Nisan’daki deprem sonrasında alınan hızlı kararlar ve uygulamalar, bu yönde atılan adımların bir örneği olarak dikkat çekiyor.