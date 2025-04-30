Öğretmenlik Hayaline Adım: 1381 Engelli Aday Atandı

Millî Eğitim Bakanlığı, engelli bireylerin kamu görevlerine katılımını artırmak amacıyla gerçekleştirdiği öğretmen atamaları kapsamında 1381 kişiyi görevlendirdi. Bakan Yusuf Tekin’in açıklamasına göre, ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül 2025 itibarıyla sınıflarına kavuşacak.

62 Farklı Branşta Atama Gerçekleşti

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerde adaylar, 62 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına alındı. Adaylar, Şubat ayı sonu ile Mart başında başvurularını tamamlamış, ardından Nisan ayı boyunca tercihler yapılmıştı. Atamalar ise EKPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi.

Bakanlık yetkilileri, atama sürecinde adayların tercihlerini büyük oranda dikkate alarak adil bir sistem izlendiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre atanan öğretmenlerin yüzde 70’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Bu durum, adaylar arasında memnuniyetle karşılandı.

Eşitlik ve Katılımcılık Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı değerlendirmede, sadece bir atama süreci olmadığını, bu adımın Türkiye'nin engelli bireylere yönelik sosyal kapsayıcılığının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Bu sadece bir iş değil, hayatlara dokunan bir görev” sözleriyle öğretmenliğin kutsallığına vurgu yapan Tekin, tüm atanan öğretmenleri tebrik etti.

Tekin, "Engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlayan politikaların bir parçası olarak eğitimde daha fazla yer almaları için çaba gösteriyoruz. Bu süreç, kamu hizmetlerinin toplumun her kesimine açık olması gerektiğinin en güzel örneklerinden biridir," dedi.

Göreve Başlangıç 1 Eylül’de

Ataması yapılan öğretmenler, yaz dönemi boyunca hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül 2025 itibarıyla görev yerlerinde mesaiye başlayacaklar. Görev yerlerine ilişkin detayların bakanlık tarafından e-Devlet ve MEBBİS üzerinden duyurulması bekleniyor.

Yeni öğretmenlerin göreve başlamasıyla birlikte, özellikle kırsal bölgelerde öğretmen açığının kısmen giderilmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu atamalarla eğitimin her çocuğa eşit ulaşması adına önemli bir adım attıklarını vurguluyor.

Toplumsal Yansımalar ve Umut

Atama haberleri, sosyal medyada büyük yankı buldu. Birçok aday ve aile bireyleri, heyecanlarını paylaştıkları mesajlarla duyurdular. Engelli bireylerin istihdamı konusunda örnek teşkil eden bu gelişme, aynı zamanda farkındalığı artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

Eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları da atamaların artarak devam etmesi gerektiğini belirterek, engelli bireylerin istihdamında sürdürülebilir politikaların önemini vurguladılar.

Bakanlık kaynakları, önümüzdeki yıllarda benzer atamaların daha sık yapılacağını ve kontenjanların artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.