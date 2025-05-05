Konya'nın Karatay ilçesinde 4 katlı bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.

Doğal gaz patlaması bina sakinlerini yaraladı

Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında gece saat 01.40 sularında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk tespitlere göre olayın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı düşünülüyor.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Patlama ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişiden biri ağır olmak üzere tamamı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Valilikten ve Vali Akın’dan açıklama

Konya Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. Vali İbrahim Akın da patlama sonrası olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Binada çalışmalar sürüyor

AFAD ve diğer ekipler, patlamanın yaşandığı binada arama, güvenlik ve teknik inceleme çalışmalarına devam ediyor.