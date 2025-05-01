Türkiye Yüzyılında Emeğin Değeri Daha da Yükselecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde işçi, memur, işveren ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Bu anlamlı günde yaptığı konuşmada, çalışanların haklarının korunmasının devletin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Emeğiyle, alın teriyle geçimini sağlayan her bir vatandaşımızın hakkını gözetmek, en asli görevimizdir" dedi.

Türkiye'nin kalkınmasının temelinde üretim ve emeğin yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun da ancak güçlü bir emek yapısıyla inşa edilebileceğini söyledi. Emeği kutsal gören bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, “Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı haline getirmek için kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Yapılan Düzenlemeler Hatırlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, iktidarları boyunca çalışanlar için hayata geçirilen önemli düzenlemeleri de hatırlattı. Tek parti döneminde yasaklanan 1 Mayıs’ın, Emek ve Dayanışma Günü adıyla resmi tatil ilan edildiğini belirten Erdoğan, bu kararla işçilerin haklarına duyulan saygının net şekilde ortaya konduğunu söyledi. Ayrıca geçmişte Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden ve daha güçlü şekilde uygulamaya alındığını da vurguladı.

Başörtüsü yasağından ibadet özgürlüğüne, gelir vergisinden asgari ücret düzenlemesine kadar birçok alanda çalışma hayatına yönelik adımların altını çizen Cumhurbaşkanı, “Kamuda başörtüsü yasağını tarihe gömdük, cuma ve hac ibadetleri için izin haklarını sağladık. Asgari ücrette yüzde 30 artış yaptık ve gelir vergisi muafiyeti getirdik” dedi.

İşçiye ve Emekçiye Destek Sürecek

Toplantıya katılan bakanlar da 1 Mayıs’ın anlamı ve çalışanların toplumdaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi haklarının daha ileriye taşınması gerektiğini belirtirken, bu günün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda taleplerin dile getirilmesi için de önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışan hakları konusundaki hassasiyetine dikkat çekerek, “Emekçi kardeşlerimizin refahı için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Yolu Alın Teriyle Aydınlanacak

Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin geleceğinde emeğin ve üretimin kilit rol oynayacağını belirterek, “Çalışanlarımızla birlikte yürüdüğümüz bu yolda, her kazanım yeni bir başlangıçtır” dedi. Ülkenin ekonomik büyümesinde emeğin hakkını teslim etmenin bir lütuf değil, görev olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, sendikalarla iş birliği içinde sosyal barışı güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Erdoğan son olarak, çalışanlar, işverenler ve kamu kurumları arasında adil bir denge kurularak herkesin emeğinin karşılığını alabildiği bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Bu vizyonun temelinde adalet, sosyal güvence ve üretim olduğunu dile getiren Erdoğan, “Yarının Türkiye’si, bugünün emekçisinin alın teriyle inşa edilecek” dedi.