Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında net bir yön oluşmadı. Küresel risk unsurlarının etkisiyle yatırımcılar temkinli davranırken, endekslerde birbirinden farklı fiyatlamalar gözlendi.

Stoxx 600 geriledi, FTSE 100 yükseldi

Avrupa’nın geniş kapsamlı endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 düşüşle 535,98 puana geriledi. Almanya'nın DAX 40 endeksi ise yüzde 0,2 artışla 23.112 puan seviyesine yükseldi. İngiltere FTSE 100 endeksi, yüzde 1,2’lik güçlü yükselişle 8.596,35 puanla dikkat çekti.

Diğer taraftan, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,4 oranında değer kaybederken, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

BoE faiz indirimi için izleniyor

Yatırımcıların gündeminde İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu hafta alacağı faiz kararı öne çıkıyor. Beklentiler, BoE'nin politika faizini yüzde 4,50 seviyesinden yüzde 4,25’e indireceği yönünde. Bankanın, ekonomik yavaşlama ve üretimdeki gerilemeye karşı bu adımı atması bekleniyor.

Siyasi gelişmeler ve veriler odakta

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalar da piyasalar üzerinde etkili oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Prag’daki temasları sırasında, olası bir ateşkese dair umutlu konuşarak diplomatik sürecin başlaması gerektiğini vurguladı.

Gün içinde yatırımcıların radarında; Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ile ABD’den açıklanacak hizmet ve bileşik PMI verileri bulunuyor.