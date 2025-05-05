İsrail güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi amaçlayan yeni saldırı planını oy birliğiyle onayladı. Yerel basında yer alan haberlere göre, ordu tarafından sunulan ve saldırıların sonraki aşamasını içeren plan kabul edildi.

İşgali derinleştiren adımlar atılacak

Planın ilk aşamasında, Gazze'de daha fazla bölgenin kara harekâtlarıyla ele geçirilmesi ve söz konusu bölgelerde “tampon alanlar” oluşturulması öngörülüyor. İsrail askerlerinin bu kez işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceği, kalıcı varlık hedeflendiği bildirildi.

Filistinliler zorla güneye sürülecek

Yeni plan, Filistinlilerin Gazze’nin güneyine zorla göç ettirilmesini de içeriyor. Bölgede daha önce de yaşanan zorla yerinden etme uygulamalarının genişletileceği ve Filistinlilerin yeniden yer değiştirmeye zorlanacağı vurgulandı.

Gıda krizine rağmen “yeterli yardım” açıklaması

Toplantıda Gazze'deki insani durum da ele alındı. İsrail tarafı, bölgede “yeterli gıda bulunduğunu” iddia etti. Ancak çocukların açlıktan yaşamını yitirdiği, halkın uzun kuyruklarda yiyecek beklediği Gazze'deki gerçekler bu açıklamaları yalanlar nitelikte.

Trump’ın sürgün planı yeniden gündemde

Toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde gündeme gelen “Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi” planını yeniden dile getirdiği belirtildi. Netanyahu’nun, bu konuda çeşitli ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü söylediği aktarıldı.