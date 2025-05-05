Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 37,86’ya yükseldi.

Konut grubunda yüzde 74’ü aşan artış

Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 74,07 ile konut harcamalarında kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 36,09, ulaştırmada ise yüzde 22,76 oldu. Bu üç grup, toplam enflasyonun önemli bir kısmını oluşturdu.

Aylık en fazla artış yine konutta

Nisan ayında konut harcamaları yüzde 4,66 artarken, ulaştırma grubunda yüzde 3,80 ve gıda grubunda yüzde 2,01 oranında fiyat yükselişi görüldü. Aylık TÜFE’ye en fazla katkı konut grubundan geldi.

Fiyat artışı genele yayıldı

Endekste yer alan 143 harcama kaleminden 121’inde fiyatlar yükselirken, sadece 18 kalemde düşüş yaşandı. Bu durum, fiyat artışlarının birçok sektöre yayıldığını gösterdi.

Çekirdek enflasyon yüzde 36,81’e ulaştı

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon göstergesi olan B endeksi, yıllık yüzde 36,81, aylık yüzde 3,10 artış gösterdi.