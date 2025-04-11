Wall Street’te Sarsıntı: Trump Tarife Hamlesiyle Panik Tetikledi

New York borsasında yatırımcılar, Donald Trump’ın karmaşık tarife açıklamaları ve Çin ile artan ticaret geriliminin gölgesinde haftayı endişeyle kapattı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gibi büyük endeksler ciddi oranda düşerken, yatırımcılarda tedirginlik had safhaya ulaştı.

Dow Jones’ta 1000 Puanlık Kayıp

Haftanın son işlem gününde, Dow Jones endeksi 1000 puanı aşkın kayıpla yüzde 2,50 değer yitirerek 39.593,66 seviyesine geriledi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi yüzde 4,31’lik sert bir düşüşle 16.387,31 puana indi. S&P 500 ise yüzde 3,46’lık düşüşle 5.268,05 puanla günü tamamladı.

Trump’tan Kafa Karıştıran Tarifeler

Piyasalardaki bu çalkantının başlıca nedeni, ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikasına dair çelişkili mesajlar vermesi oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, genel tarife oranlarının yüzde 10’la sınırlanacağını ifade eden Trump, Çin’e yönelik tarifelerin ise yüzde 125’e yükseltildiğini duyurdu. Bu ifadeler, piyasada daha önce oluşan umut havasını bir anda karamsarlığa çevirdi.

VIX Endeksi Tavan Yaptı

Belirsizliğin tırmanması, yatırımcı davranışlarını da doğrudan etkiledi. “Korku endeksi” olarak bilinen VIX, yüzde 21’lik sıçramayla 40 seviyesini aşarak son dönemin en yüksek düzeyine ulaştı. Analistler, piyasalardaki bu dalgalanmanın bir süre daha sürebileceği uyarısında bulundu.

Enflasyon Geriliyor Ancak Etkiler Yolda

Makro veriler ise karmaşık bir tablo çiziyor. Mart ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,1 gerileyerek son dört yılın ilk düşüşünü kaydetti. Yıllık bazda ise yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında kaldı. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE de zayıf seyrini sürdürdü.

Bu veriler ilk etapta olumlu karşılansa da uzmanlar, tarifelerin henüz fiyatlara tam yansımadığına ve önümüzdeki dönemde enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

İşsizlik Başvuruları Artışta

İş gücü piyasasındaki tablo da karışık. 5 Nisan ile biten haftada işsizlik başvuruları 223 bine yükselerek önceki haftaya göre 4 bin kişilik artış gösterdi. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarını daha da karmaşık hale getiriyor.

Fed Yetkililerinden Kararsız Mesajlar

Fed yöneticilerinden gelen açıklamalar, piyasaların merakla beklediği faiz kararı öncesi yön arayışını netleştirmiyor. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, tarife kararlarını “stagflasyonist şok” olarak tanımlarken, Dallas Fed Başkanı Logan, yüksek vergilerin işsizlik ve enflasyona baskı yapabileceğini dile getirdi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise fiyat istikrarının öncelikli olduğunu vurguladı.

Gözler Yarın Açıklanacak Verilerde

Analistler, piyasalardaki yön tayini açısından, yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve büyük bankaların bilanço raporlarının belirleyici olacağını belirtiyor. JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo gibi devlerin performansı, piyasaların yeni haftadaki seyrini şekillendirecek.