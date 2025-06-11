Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 218 bin liraya gerileyerek önceki güne göre yüzde 0,3 oranında düşüş kaydetti.

📉 Dünkü kapanış: 4.230.000 TL

📉 Bugünkü kapanış: 4.218.000 TL

Gün içerisinde altın, en düşük 4 milyon 218 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 233 bin lira seviyesinde işlem gördü.

Günlük işlem hacmi 2,25 milyar lirayı aştı

Altın piyasasında:

💰 Toplam işlem hacmi: 2 milyar 254 milyon 822 bin TL

⚖️ İşlem miktarı: 534,31 kilogram

🔄 Toplam işlem adedi: 51

Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 361 milyon lirayı geçti.

En fazla işlem yapan kurumlar

Bugünkü işlemlerde öne çıkan kurumlar şunlar oldu:

Dünya Katılım Bankası AG Kıymetli Madenler NM Global Kıymetli Madenler Kuveyt Türk Katılım Bankası Türkiye Vakıflar Bankası

Dolar/ons bazında fiyat hareketleri

İşlem Türü Dolar/Ons Fiyatı Önceki kapanış 3.338,30 En düşük 3.346,00 En yüksek 3.353,10 Kapanış 3.346,00 Ağırlıklı ortalama 3.351,61