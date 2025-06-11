Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 218 bin liraya gerileyerek önceki güne göre yüzde 0,3 oranında düşüş kaydetti.
📉 Dünkü kapanış: 4.230.000 TL
📉 Bugünkü kapanış: 4.218.000 TL
Gün içerisinde altın, en düşük 4 milyon 218 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 233 bin lira seviyesinde işlem gördü.
Günlük işlem hacmi 2,25 milyar lirayı aştı
Altın piyasasında:
-
💰 Toplam işlem hacmi: 2 milyar 254 milyon 822 bin TL
-
⚖️ İşlem miktarı: 534,31 kilogram
-
🔄 Toplam işlem adedi: 51
Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 361 milyon lirayı geçti.
En fazla işlem yapan kurumlar
Bugünkü işlemlerde öne çıkan kurumlar şunlar oldu:
-
Dünya Katılım Bankası
-
AG Kıymetli Madenler
-
NM Global Kıymetli Madenler
-
Kuveyt Türk Katılım Bankası
-
Türkiye Vakıflar Bankası
Dolar/ons bazında fiyat hareketleri
|İşlem Türü
|Dolar/Ons Fiyatı
|Önceki kapanış
|3.338,30
|En düşük
|3.346,00
|En yüksek
|3.353,10
|Kapanış
|3.346,00
|Ağırlıklı ortalama
|3.351,61