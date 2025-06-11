İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, son 24 saatte 123 kişi yaşamını yitirdi, 474 kişi de yaralandı.

Böylece toplam can kaybı 55 bin 104’e, yaralı sayısı ise 127 bin 394’e yükseldi.

📌 İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda da ayrıca 4 bin 821 kişi öldü, 15 bin 353 kişi yaralandı.

Gazze’de binlerce kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, gerçek can kaybının açıklananın çok üzerinde olabileceği belirtiliyor.

Siviller hedefte

Yoğun bombardıman ve altyapı yıkımı nedeniyle bölgede sağlık hizmetleri aksarken, hastanelere ulaşmak da giderek zorlaşıyor.

Gazze’deki insani kriz derinleşirken, uluslararası kamuoyu ise ateşkes ve yardım çağrılarını sürdürüyor.