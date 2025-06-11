Amerika Birleşik Devletleri’nde 30 yıl vadeli konut kredisi (mortgage) faizlerinin artmasına rağmen, mortgage başvuruları geçen hafta önemli ölçüde yükseldi.

Mortgage Bankalar Birliği’nin (MBA) 6 Haziran’da sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla yüzde 12,5 artış gösterdi. Böylece son üç haftadır devam eden düşüş trendi sona erdi.

Konut alımı ve yeniden finansman talebi arttı

Verilere göre:

Konut satın alma başvuruları yüzde 10 ,

Yeniden finansman başvuruları ise yüzde 16 arttı.

Bu yükselişle mortgage başvuruları, bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Faiz oranlarında karışık seyir

MBA verilerine göre:

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,92’den 6,93’e yükseldi.

15 yıl vadeli mortgage faizi ise yüzde 6,25’ten 6,16’ya geriledi. Elektrik işlem hacmi yüzde 18 arttı İçeriği Görüntüle

MBA: Alıcılar fırsatları değerlendirmeye başladı

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, başvurulardaki artışın hem satın alma hem de yeniden finansman talebindeki canlanmadan kaynaklandığını belirtti.

Kan, “Ekonomideki mevcut belirsizliklere rağmen, ev alıcıları bazı bölgelerde gevşeyen konut arzından faydalanıyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.