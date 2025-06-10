New York borsası, 10 Haziran Pazartesi gününe kararsız bir açılışla başladı. Londra'da devam eden ABD-Çin ticaret görüşmeleri, piyasaların ana gündemini oluşturdu.

Seansın başında:

Dow Jones endeksi %0,05 düşüşle 42.738,27 puana ,

S&P 500 endeksi %0,07 artışla 6.009,91 puana ,

Nasdaq endeksi ise %0,15 yükselerek 19.620,11 puana çıktı.

Londra’daki temaslar fiyatlamalarda belirleyici

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki telefon görüşmesinin ardından, iki ülkenin yetkilileri bu hafta Londra’da yüz yüze görüşmelere başladı.

İlk günkü temaslara ilişkin değerlendirmelerde:

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent , süreci “olumlu” olarak tanımladı.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise görüşmeleri “verimli” buldu.

Başkan Trump da "iyi haberler aldıklarını" ifade etti.

Kritik başlıklar: Nadir elementler ve teknoloji kısıtları

Analistler, küresel risk iştahının ABD-Çin müzakerelerinde atılacak adımlara bağlı olduğunu belirtiyor. Özellikle:

Nadir toprak elementleri ihracatı ,

Yüksek teknoloji alanlarındaki kısıtlamalar

görüşmelerin en kritik gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Bu başlıkların teknoloji ve sanayi sektör hisselerinde dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.

Yatırımcılar veri akışına odaklandı

Piyasalarda bu hafta ABD’de açıklanacak TÜFE verisi ve Fed’in gelecek haftaki faiz kararı öncesi mesajları da izleniyor. ABD-Çin ilişkilerine dair her haber akışı, hisse ve endeks bazlı dalgalanmalara zemin hazırlayabilir.