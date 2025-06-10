Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), haftanın ilk işlem gününde standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 4 milyon 230 bin TL’ye yükseldi. Önceki kapanışta fiyat 4 milyon 220 bin TL seviyesindeydi.

Gün içi işlemlerde yüksek hacim dikkat çekti

10 Haziran’da altın piyasasında işlem gören fiyat aralığı şu şekilde oluştu:

En düşük: 4.208.000 TL

En yüksek: 4.230.000 TL

Kapanış: 4.230.000 TL

Ağırlıklı ortalama fiyat: 4.215.525 TL

Toplam işlem hacmi 3 milyar 876 milyon 523 bin TL, işlem miktarı ise 919,38 kilogram oldu. Gün içinde 63 işlem gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam hacim 3,89 milyar TL

Altın işlemlerinin yanı sıra, KMKTP’deki tüm kıymetli metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 897 milyon 262 bin TL olarak açıklandı. Bu veri, altın dışındaki işlemlerde de canlılık olduğuna işaret etti.

En fazla işlem yapan kurumlar

10 Haziran tarihli veriye göre altın borsasında en fazla işlem yapan beş kurum şu şekilde sıralandı:

Çakmakçı Kıymetli Madenler Vakıf Katılım Bankası Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Dünya Katılım Bankası Uğuras Kıymetli Madenler

Ons fiyatı yatay seyretti

Dolar/ons bazında da altın sınırlı hareket etti. Gün içinde 3.337 - 3.370 dolar aralığında dalgalanan ons fiyatı, seansı 3.338,30 dolar seviyesinde tamamladı. Ağırlıklı ortalama ise 3.355,63 dolar olarak hesaplandı.