Muğla'nın Bodrum ilçesi, 10 Haziran'da iki kruvaziyer gemisine birden ev sahipliği yaptı. Brilliance of the Seas ve Silver Muse adlı gemilerle birlikte ilçeye toplam 2 bin 935 yolcu giriş yaptı.

Brilliance of the Seas yeniden Bodrum’da

İlk olarak Rodos Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı Brilliance of the Seas isimli kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı.

294 metre uzunluğundaki gemide,

2 bin 374 yolcu ve

862 personel bulunduğu bildirildi. İran: İsrail’e gizli destek veren ülkeleri ifşa edeceğiz İçeriği Görüntüle

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Bodrum çarşısı ve tarihi bölgeleri gezdi. Geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı’na hareket etmesi bekleniyor.

Silver Muse ilk kez ilçeye geldi

Günün ikinci kruvaziyeri olan Bahamalar bayraklı Silver Muse, Souda-Girit Limanı’ndan yola çıkarak ilk kez Bodrum’a geldi.

212 metre uzunluğundaki gemide,

561 yolcu ve

403 personel yer aldı.

Geminin akşam saatlerinde Yunanistan'ın Patmos Limanı’na doğru hareket edeceği kaydedildi.

Turist hareketliliği dikkat çekti

Aynı gün içerisinde iki farklı kruvaziyerin ilçeye demirlemesi, turizm sezonunun canlı geçtiğini gösterdi. Bodrum Limanı çevresinde turist yoğunluğu gözlemlenirken, yerel esnaf da durumdan memnuniyet duydu.