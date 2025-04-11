Kurultay Gölgesinde Paralar Konuştu: MASAK Raporu Gündemi Sarstı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair başlatılan adli soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı raporla daha da derinleşti. Hazırlanan rapor, siyasi gündemi sarsacak yeni detayları gün yüzüne çıkardı. Rapora göre bazı gazetecilere ve siyasilere milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştirildi. Bu durum, kurultayın meşruiyetine yönelik tartışmaları alevlendirdi.

Delegeye Dolar Dağıtımı İddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın temelinde, döviz bürolarından elde edilen yüklü paraların parti delegelerine ulaştırıldığı iddiaları yer alıyor. Bu kapsamda, 4 farklı döviz bürosu ile 55 kişiye ait banka hareketleri mercek altına alındı. Araştırmalar sonucunda sadece kurultay süreciyle sınırlı olmayan, kamuoyunda tanınan isimlere de yüksek meblağlarda para aktarıldığı tespit edildi.

Gazetecilere ve Siyasetçilere Yüksek Meblağlar

Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri, bazı gazetecilerin ve siyasetçilerin banka hesaplarına yapılan büyük transferler oldu. En dikkat çekici isimlerden biri İngiltere’de yaşayan iş insanı Cafer Mahiroğlu oldu. Mahiroğlu’nun hesabına 16 milyon 493 bin TL para aktarıldığı bilgisi MASAK kayıtlarında yer aldı. Beltur AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama’ya ise 6 milyon 178 bin TL transfer edildiği belirtildi.

Belediye ve Parti İçi İsimler Listede

Transferlerin sadece medya camiasına değil, belediye yöneticileri ve parti mensuplarına da uzandığı görülüyor. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’e 6 milyon 980 bin TL, CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat’a 4 milyon 941 bin TL ve İBB Meclis Üyesi Ufuk İnan’a 1 milyon 825 bin TL gönderildiği tespit edildi. Bu aktarımlar, kurultay sürecinin sadece politik değil, finansal açıdan da karmaşık bir ağ içerdiğini ortaya koyuyor.

Gazetecilere Yönelik Transferler Dikkat Çekti

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise bazı gazetecilere yönelen para transferleri oldu. Gazeteci İsmail Saymaz’ın hesaplarında 8 milyon 236 bin TL’lik hareket tespit edilirken, gazeteci Şaban Sevinç’in hesabına da 1 milyon 452 bin TL nakit giriş olduğu bildirildi. Bu rakamların açıklanmamış danışmanlık ya da medya faaliyetlerinden mi kaynaklandığı yoksa farklı bağlantılar mı olduğu ise kamuoyunun merak konusu haline geldi.

Rıza Akpolat ve Belediye Bağlantısı

Kurultay süreciyle adı en sık geçen isimlerden biri olan ve hakkında soruşturma başlatılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a 7 milyon 323 bin TL aktarıldığı da MASAK raporuna yansıdı. Bu durum, özellikle kamu görevlisi pozisyonundaki isimlerin kampanya sürecinde nasıl bir finansal rol oynadığına dair soruları beraberinde getirdi.

Soruşturma Genişleyebilir

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elde ettiği veriler ışığında soruşturmanın kapsamının genişlemesi ve yeni isimlerin dosyaya dahil edilmesi bekleniyor. MASAK’ın sunduğu veriler, yargı makamları açısından delil niteliği taşıyor ve siyasi gelişmeleri önemli ölçüde etkileyebilir.