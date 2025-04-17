Merkez Bankası'ndan Beklenen Faiz Hamlesi Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine yükseltti. Bu adım, enflasyonla mücadele ve parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Merkez Bankası’nın açıklamasında, alınan kararın temel amacının enflasyondaki kalıcı yükselişi kırmak ve fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtildi. Enflasyon görünümünde bozulma sinyallerine karşılık olarak bu artışın yapıldığı vurgulandı. Kurul, enflasyonun yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde seyrettiğini ve talep kaynaklı baskıların sürdüğünü ifade etti.

Karar Metninde Dikkat Çeken Detaylar

TCMB tarafından yayımlanan karar metninde, sıkı para politikası duruşunun devam edeceği mesajı net biçimde yer aldı. Kurul, enflasyon beklentilerinde hedefe yakınlaşma sağlanana kadar parasal sıkılığın sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar faiz artışlarının veya mevcut seviyelerin devam edebileceği sinyali verildi.

Finansal İstikrar İçin Yeni Adımlar Sinyali

Merkez Bankası, fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da ön planda tutacağını duyurdu. Finansal piyasalarda oynaklığın azaltılması, kredi büyümesi ve döviz kurları üzerindeki baskının kontrol altında tutulması amacıyla gerektiğinde ilave adımların atılabileceği vurgulandı. Bu kapsamda, rezerv yönetimi ve makro ihtiyati çerçevenin güçlendirilmesine yönelik politikaların sürdürüleceği belirtildi.

Piyasa Beklentileriyle Uyumlu Karar

Ekonomistler ve piyasa analistleri, TCMB’nin bu ayki PPK toplantısında 250 ile 350 baz puan arasında bir faiz artışı yapabileceğini öngörüyordu. Açıklanan 350 baz puanlık artış, beklentilerin üst bandına yakın gerçekleşerek piyasalarda “sürpriz değil ama kararlı” algısını güçlendirdi. Döviz kuru karar sonrası sınırlı tepki verirken, borsa tarafında ise kısa süreli dalgalanma gözlendi.

Yatırımcılar Gözünü Enflasyon Verilerine Çevirdi

Bu faiz artışının ardından, yatırımcılar ve piyasalar, önümüzdeki dönem enflasyon verilerinin seyri ile Merkez Bankası'nın bir sonraki adımına odaklanmış durumda. Uzmanlar, enflasyonun baz etkisi ve mali sıkılaştırma politikalarının etkisiyle yılın ikinci yarısından itibaren gerilemeye başlayacağını ancak bunun kademeli olacağını öngörüyor.

Kurulun Duruşu Ne Anlama Geliyor?

Para Politikası Kurulu’nun verdiği mesajlar, TCMB'nin fiyat istikrarını temel hedef olarak koruduğunu ve gerekirse ilave sıkılaştırma adımlarına devam edeceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu politika, özellikle yabancı yatırımcıların güveninin artırılması ve sermaye akışının sağlanması açısından da önem taşıyor.