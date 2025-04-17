Bahçeli’den CHP’ye Sert Sözler: “Bitmiş Bir Hikayenin Siyaset Ayağı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Türkiye’nin siyasi atmosferine dair yaptığı değerlendirmelerde Bahçeli, CHP’yi “bitmiş bir hikayenin siyaset ayağı” olarak nitelendirdi ve muhalefeti demokrasi dışı davranışlarla suçladı. Bahçeli, ayrıca sosyal barışa yönelik tehditlere dikkat çekerek gençlerin sokaklara yönlendirilmesini büyük bir sorumsuzluk olarak değerlendirdi.

CHP’yi "Milli İrade Karşıtı" Olmakla Suçladı

Bahçeli, açıklamasında CHP Genel Başkanı ve yakın çevresini doğrudan hedef aldı. Demokrasiye karşı sorumsuzluk içinde olduklarını savunduğu CHP yönetimini, öğrencileri sokaklara sürüklemek ve sosyal düzeni zedelemekle suçladı. Ayaklanma çağrılarının açık olmasa da subliminal mesajlarla verildiğini ileri süren Bahçeli, lise çağındaki gençlerin siyasi çatışmaların malzemesi yapılmasının ciddi bir tehlike olduğunu belirtti.

“Eğitim Sistemi Üzerinden Provokasyon Yapılıyor”

Milli Eğitim Bakanı’na sahip çıkan Bahçeli, bakanın yalnız olmadığını vurguladı ve muhalefetin eğitim sistemi üzerinden toplumda huzursuzluk yaratma çabasında olduğunu savundu. Öğrencilerin okul dışında protesto faaliyetlerine yönlendirilmesinin, sadece eğitime değil aynı zamanda ülkenin geleceğine de zarar verdiğini belirtti.

Kayyum İddialarına Net Yanıt

Sosyal medyada yer alan “CHP’ye kayyum atanacak” iddialarını yalanlayan Bahçeli, bu tür söylemleri ortaya atanları “şeytani odaklar” olarak nitelendirdi. Bahçeli’ye göre, böyle bir şey hem hukuken mümkün değil hem de siyasi olarak doğru değil. Ancak buna rağmen, CHP’nin zaten iç dinamikleriyle kendisini tükettiğini öne sürdü.

Sırrı Süreyya Önder’e Geçmiş Olsun Mesajı

Bahçeli, açıklamasında geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli, Önder’in güçlü karakteri ve hekimlerin desteğiyle bu süreci atlatacağına inandığını ifade etti.

Meclis’teki Gerginlik ve CHP’ye Eleştiri

Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan son gelişmelere de değinerek, CHP’li Meclis Başkanvekili ve katip üyeyi “teamülleri hiçe saymakla” suçladı. Meclis oturumunun yönetim şekli nedeniyle CHP’li yöneticileri istifaya çağıran Bahçeli, bu durumun Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu gibi önemli bir gelişmenin arkasına sığınılarak siyasi çıkar uğruna kullanılmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

“CHP Kendini Bitirmiştir” Mesajı

Devlet Bahçeli’nin en dikkat çeken ifadesi ise, CHP ve yönetiminin “bitmiş bir hikayenin siyaset ayağı” olduğuna dair sözleri oldu. Bu zihniyetin Türkiye’ye bir fayda sağlamayacağını belirten Bahçeli, kamuoyunun CHP’nin hamlelerine artık aldanmadığını savundu. Türk milletinin birlik, beraberlik ve milli hedeflere ulaşma konusunda kararlı olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek var olacağını vurguladı.