Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4.155 liraya yükseldi. Dün günü 4.144 liradan tamamlayan gram altın, haftaya yükselişle başladı. Çeyrek altın 6.883 liradan, Cumhuriyet altını ise 27.403 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 3.325 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar vergi tasarısı ve TCMB sunumuna odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD’de gündemde olan yeni vergi tasarısı yatırımcıları tedirgin ediyor. Tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinin vergiden muaf tutulması gibi maddeler yer alıyor. Bu durumun, ABD’nin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı zayıflatabileceği endişeleri fiyatlamalara yansıyor.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın, İstanbul Finans Merkezi’ndeki yılın 2. Enflasyon Raporu sunumuna çevrildi. Karahan’ın açıklamaları, enflasyon beklentileri ve para politikasının yönü açısından yakından takip edilecek.

Teknik analizde kritik seviyeler öne çıkıyor

Analistler, ons altın için 3.220 dolar seviyesini destek, 3.450 dolar seviyesini ise direnç noktası olarak izliyor. Gün içerisinde hem yurt içi hem küresel ekonomik verilerin, altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Ayrıca kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve dünya genelinde açıklanacak PMI verileri de yatırımcıların radarında olacak.