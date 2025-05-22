Döviz kurlarında haftanın son işlem günü sakin başladı. Dolar/TL, sabah saatlerinde yüzde 0,1 düşüşle 38,8120 seviyesinden işlem görüyor. Kur, dün günü 38,8590 seviyesinden tamamlamıştı.

Euro ve sterlin yükseliyor

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 44,1630’dan, sterlin/TL ise yine yüzde 0,3 artışla 52,3120’den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1’lik düşüşle 99,5 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD’deki vergi indirimi yasa tasarısının bütçe açığını artırabileceği beklentisi, küresel piyasalarda risk algısını yükseltiyor. Tasarıda eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, fazla mesai ve bahşiş gelirlerinden vergi alınmaması gibi değişiklikler öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın enflasyon sunumu öne çıkıyor

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın İstanbul Finans Merkezi’nde yapacağı yılın 2. Enflasyon Raporu sunumuna çevrilmiş durumda.

Karahan, bir önceki sunumda 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 yılı için ise yüzde 12 olarak açıklamıştı. Enflasyonun 2027’de yüzde 8’e gerilemesi ve orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

Veri gündemi yoğun: PMI, güven endeksi ve kapasite kullanımı

Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerinin dikkatle izleneceğini belirtiyor. Küresel tarafta ise ABD ve Avrupa başta olmak üzere imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin PMI verileri ön planda olacak.