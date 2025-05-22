Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 64,46 dolardan alıcı buldu. Dün 66,05 doları gören fiyat, günü 64,22 dolarda tamamlamıştı. Böylece fiyat, bugünkü işlemlerde yüzde 0,37 oranında yükseldi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise aynı saatlerde 61,49 dolar seviyesindeydi.

Piyasa, İran-ABD müzakerelerine odaklandı

Petrol fiyatlarında görülen kısmi yükselişte, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmelerin beşinci turunun yarın Roma'da yapılacağını duyurdu.

Uzmanlar, anlaşma sağlanması halinde İran'ın petrol ihracatını artırabileceğini değerlendiriyor. Bu da küresel arzın artmasına yol açabileceği için piyasada baskı oluşturuyor.

ABD stok verileri fiyatları sınırladı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen hafta ülkede ticari ham petrol stoklarının 1 milyon 300 bin varil arttığını açıkladı. Beklenti ise 1 milyon 850 bin varil azalma yönündeydi. Ayrıca benzin stoklarında da 800 bin varillik artış kaydedildi.

Bu gelişmeler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebe ilişkin endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlandırdı.

Teknik görünümde direnç ve destek seviyeleri

Analistlere göre Brent petrolde 67,23 dolar seviyesi direnç, 59,95 dolar seviyesi ise destek noktası olarak izleniyor. Müzakerelerden gelecek haber akışı, kısa vadede fiyatlamalar üzerinde belirleyici olabilir.