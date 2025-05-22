Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, tarihi Aydos Kalesi’nde şiirseverlerle buluştu. Etkinlik, farklı coğrafyalardan gelen şairlerin katılımıyla kültürel zenginlik sunuyor.

Açılışa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Halil Avşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin ve çok sayıda edebiyatçı katıldı. Festivalin ilk gününde Filistin, Kırım ve Sırbistan’dan şairler sahne aldı.

Festivalin kalbinde şiir var

Başkan Ali Tombaş, şiirin insan ruhuna hitap eden bir sanat olduğunu belirterek, festivalin İstanbul için önemli bir kültürel mirasa dönüştüğünü söyledi. Mahmut Derviş’in şiirlerinden örnekler veren Tombaş, edebiyatın direniş ve dayanışma aracı olduğuna dikkat çekti.

Festival boyunca İstanbulensis markasının şiirseverlerle daha güçlü bağ kurması hedefleniyor.

Gençlere şiiri sevdirecek etkinlikler

Festival kapsamında düzenlenecek okul ziyaretlerinde şairler, öğrencilerle bir araya gelerek şiirin büyüsünü anlatacak. Aynı zamanda genç yeteneklere açık olan şiir yarışmasının ödül töreni yarın Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Kültür ve sanat dolu üç gün

Etkinlik programı kapsamında şiir dinletileri, konserler ve söyleşiler yer alıyor. İstanbulensis, sadece yerel değil uluslararası bir kültür paylaşım platformu olma özelliği taşıyor. Festival yarına kadar sürecek.