Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârların kullandığı Hazine destekli faiz indirimli kredilerin toplam tutarının nisan sonu itibarıyla 615,4 milyar liraya çıktığını açıkladı. Bu rakamla birlikte Türkiye ekonomisinde kredi desteği açısından tarihi bir seviyeye ulaşıldı.

2024’te 114,8 milyar liralık yeni kredi dağıtıldı

Bakanlığın açıklamasında, yılın ilk 4 ayında 86 bin 416 kredi işlemiyle esnafa 51,5 milyar lira kaynak sağlandığı bildirildi. 2023 genelinde ise 441 bini aşkın esnafa 164 milyar liralık kredi kullandırılmıştı.

2024 yılında şimdiye kadar 232 bin 192 kredi verilerek toplam 114,8 milyar liralık destek sağlandı. Kredi bakiyesi 261,5 milyar liraya, kredili esnaf sayısı ise 791 bin 47’ye ulaştı.

Krediler en çok ticaret ve ulaştırma sektörüne

Kredilerin sektörlere göre dağılımında öne çıkan alanlar şöyle:

Toptan ve perakende ticaret: 82 milyar TL

Ulaştırma ve depolama: 72 milyar TL

İmalat sanayi: 22,3 milyar TL

Toplam kredi bakiyesinin yarısından fazlası bu üç sektöre ait.

Kredi şartları esnafın lehine yeniden düzenlendi

Esnaf ve sanatkârlar için kredi koşullarında birçok iyileştirme yapıldı:

İşletme kredi üst limiti 1 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yatırım kredi limiti 2,5 milyon TL oldu.

İkinci el araç alımı yatırım kredisine dahil edildi.

Geri ödeme süresi 48 aya uzatıldı, taksit aralığı 6 aya çıkarıldı.

Faaliyet süresi şartı 3 aya indirildi.

Esnafın ödediği faiz %29’dan %25’e düşürüldü.

Hazine faiz desteği %50’ye yükseltildi.

Genç ve usta girişimcilere faizsiz kredi desteği

Girişimcilik teşvikleri kapsamında çeşitli başlıklarda sıfır faizli krediler verildi:

768 kişiye 145,5 milyon TL genç girişimci kredisi

255 kişiye 18,9 milyon TL usta girişimci kredisi

270 kişiye 17,3 milyon TL geleneksel meslek kredisi

Ayrıca 13 bin 829 esnaf, iş yeri veya araç alımı için toplamda 8,9 milyar lira yatırım kredisi kullandı.

Deprem bölgesine özel destek uygulamaları sürdü

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede kredi geri ödemeleri iki kez 6 ay ertelendi. Gecikmiş borç faizleri silindi. Toplamda 27 bin 202 işletmeye 6,73 milyar lira tutarında %50 faiz indirimli kredi sağlandı.

Ticaret Bakanlığı, esnafın krediye erişimini kolaylaştırarak ticari faaliyetleri güçlendirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.