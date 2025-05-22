ABD’nin başkenti Washington’da, İsrail’in Washington Büyükelçiliği çalışanı iki kişi silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının nedeni henüz netleşmedi; FBI, olayın olası terör bağlantılarını ve nefret suçu ihtimalini araştırıyor.

Saldırı Yahudi Müzesi yakınlarında gerçekleşti

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırının Washington’daki Yahudi Müzesi yakınlarında yaşandığını ve olayın “anlamsız” olduğunu belirtti. Noem, “Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

FBI Direktörü Kash Patel ise saldırının, FBI’ın Washington Saha Ofisi’ne yakın bir noktada meydana geldiğini bildirdi. Patel, yerel polisle birlikte soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Şüpheli gözaltında, "Özgür Filistin" diye bağırdı

Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith, saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Smith, saldırganın gözaltına alındıktan sonra “Özgür Filistin” şeklinde bağırdığını ve geçmişinde dikkat çeken bir unsur bulunmadığını belirtti.

FBI yetkilileri, Rodriguez'in geçmişini terörle mücadele birimleriyle birlikte derinlemesine incelediklerini bildirdi. FBI Direktör Yardımcısı Steve Jensen, olayda "nefret suçu" ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.

Tepkiler: "ABD'de nefrete yer yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, "Nefret ve radikalizmin ABD'de yeri yok" dedi. Trump, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Öte yandan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, saldırıyı “anti-semitik bir terör eylemi” olarak nitelendirdi ve ABD’den güçlü bir karşılık beklediklerini belirtti.

FBI Direktör Yardımcısı Dan Bongino ise saldırının “hedefli bir şiddet eylemi” olduğunu ve şüphelinin sorgusunun sürdüğünü duyurdu.