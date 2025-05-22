Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi verilerini yayımladı. Endeks, bir önceki aya göre 1,8 puanlık düşüşle 101,4 seviyesine gerileyerek üretici güvenindeki zayıflamaya işaret etti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 2,2 puan azalarak 98,6’ya indi.

Sipariş ve üretim beklentilerinde zayıflama

Endekse dair anket sonuçlarına göre, iç ve dış siparişlerdeki düşüş beklentileri ve yatırım iştahındaki azalma, genel güven seviyesini aşağı çekti. Özellikle ihracat siparişleri ve sabit sermaye yatırımı beklentileri önceki aya göre geriledi.

Buna karşılık, önümüzdeki 3 aya ilişkin istihdam artışı beklentilerinde sınırlı bir iyileşme kaydedildi.

Stoklar yükseldi, siparişler zayıfladı

Mevcut toplam sipariş miktarının mevsim normallerinin altında olduğuna yönelik değerlendirmeler artarken, stok seviyesinin normallerin üzerine çıktığı bildirildi.

İç piyasa siparişlerindeki daralma dikkat çekerken, üretim hacminde artış bildiren işletmelerin oranı artış gösterdi.

ÜFE beklentisi geriledi, fiyat artış baskısı azaldı

Katılımcıların yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi mayısta yüzde 38,4 seviyesine düştü. Bir önceki aya göre 0,5 puanlık düşüş, maliyet baskılarının sınırlı da olsa azaldığına işaret etti.

Öte yandan, satış fiyatlarında ve ortalama birim maliyetlerde artış bekleyenlerin oranı da gerileme gösterdi.