Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir görünüm hâkim. Yatırımcılar, bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verisine odaklandı.

Moody’s not indirimi ve savaş gündemi etkili oldu

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 546,7 puana, Almanya DAX 40 yüzde 0,2 kayıpla 23.700 puana geriledi. FTSE 100 ise yüzde 0,5 azalarak 8.640,8 puanda işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 1,4, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,5 ve İspanya IBEX 35 yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Küresel çapta Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesi, risk algısını artırarak Avrupa piyasalarını da olumsuz etkiledi.

Esir takası açıklamaları piyasaya yön veremedi

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası konusunda anlaşma sağlansa da bölgede kalıcı barış ihtimali hâlâ belirsizliğini koruyor. Rus müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy, temaslardan memnun olduklarını belirtirken, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da esir takasının gerçekleşeceğini açıkladı.

Yine de, kalıcı bir ateşkes yönünde atılmış somut bir adım henüz bulunmuyor.

Enflasyon verisi ECB'nin karar sürecinde kritik rol oynayacak

Analistler, nisan enflasyonu verisinin, Avrupa Merkez Bankasının 5 Haziran’daki faiz indirimi beklentileri açısından önemli olduğunu belirtiyor. Mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun, yükselmemesi hâlinde ECB'nin gevşeme sürecine hız kazandırabileceği ifade ediliyor.

Yatırımcılar için düşük maliyetli krediye erişim, resesyon risklerini azaltmak ve imalat sektörünü desteklemek açısından kritik öneme sahip. Bugün ayrıca ABD’de açıklanacak öncü göstergeler endeksi de piyasaların takibinde olacak.