Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlık mücadelesini andı. Mesajlarda gençliğe duyulan güven ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık öne çıktı.

Beşiktaş: 19 Mayıs bir Cumhuriyet mirasıdır

Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs’ın sadece bir kurtuluş mücadelesi değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı tarih olduğunu belirtti.

“Atatürk’ün gençliğe verdiği önemi ilke edinen bir kulüp olarak, gençlerimizi sporun yanı sıra karakter ve vatan sevgisiyle de yetiştirmeyi görev biliyoruz” ifadeleriyle mesaj yayımlayan kulüp, bayramın resmiyet kazanmasında kurucularından Ahmet Fetgeri Aşeni’nin katkısına da değindi.

Fenerbahçe: Atatürk ve silah arkadaşlarına vefa

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında, 19 Mayıs 1919’un milletin bağımsızlık yolculuğundaki en önemli adım olduğu ifade edildi.

“Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” sözlerine yer verildi.

Galatasaray: Atatürk’ün açtığı yolda ilerliyoruz

Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs mesajında “Samsun’a ayak basarak bir milletin kaderini değiştiren Atatürk’ün izinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kulüp, bayramı tüm gençliğe ithaf etti.

Diğer kulüplerden de kutlama mesajları geldi

Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve ikas Eyüpspor ise sosyal medya hesaplarından yayımladıkları paylaşımlarla 19 Mayıs’ı kutladı. Gençliğe ithaf edilen bu anlamlı günün, Türkiye’nin yarınları açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.