Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’nin geleceğinde gençliğin belirleyici rolüne vurgu yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerle daha ileriye taşınacağını ifade etti.

19 Mayıs bağımsızlık iradesinin dönüm noktası

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’un milletin istiklal ve istikbal kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir gün olduğunu belirtti. Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu söyledi.

“Gençliğimiz en büyük teminatımız”

Altun mesajında, “Gençlerimizin ilim, irfan, ahlak ve adanmışlıkla bu kutlu yürüyüşü ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. Onlar, bu milletin en büyük imkanı, en güçlü teminatıdır” dedi. Ayrıca Türkiye’nin gençleri sayesinde küresel adaletin ve hakkaniyetin sesi olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmetle andığını belirten Altun, tüm gençlerin ve milletin bayramını kutladı. Açıklamasına, spor, sanat ve teknoloji alanlarında başarı gösteren gençlerin yer aldığı bir video da eşlik etti.