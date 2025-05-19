19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul’da resmi tören düzenlendi. Törenin adresi Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı oldu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar anıttaydı

Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumu ve İstiklal Marşı ile kutlama başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Resmi program sonrası çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da çelenk bıraktı.