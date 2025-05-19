Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk gençliğinin ülkenin yarınlarını şekillendireceğini vurguladı. 19 Mayıs’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı günün 106. yılı olduğunu hatırlattı.

Milli mücadelenin ruhu gençliğe emanet

Erdoğan, 19 Mayıs’ın gençliğe armağan edilmesinin anlamına değinerek, bu tarihin bağımsızlık azminin simgesi olduğunu belirtti. Gençleri sadece geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de itici gücü olarak gördüklerini ifade etti.

“Türkiye Yüzyılı’nı gençlerle inşa ediyoruz”

Mesajında “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna da yer veren Erdoğan, gençlerin enerjisiyle bu hedefin hayata geçirileceğini dile getirdi. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri için her türlü desteğin sağlandığını vurguladı.

Gençlere her alanda yatırım

Cumhurbaşkanı, bilimden tarıma, spordan teknolojiye kadar tüm alanlarda gençlerin önünü açacak adımlar attıklarını belirtti. Gençliğin potansiyelini desteklemeye devam edeceklerini ve onların çabalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Milli kahramanlara saygı duruşu

Erdoğan, mesajının sonunda başta Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını anarak, gençlere barış ve refah içinde bir Türkiye bırakma sözünü yineledi.