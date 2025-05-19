Nevşehir'in dünyaca ünlü Kapadokya bölgesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gökyüzüne yükseldi.

Göreme beldesindeki kalkış alanında sabahın erken saatlerinde hazırlanan balonlar, bayramın coşkusunu gökyüzüne taşıdı. Balonların sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı, yerli ve yabancı turistler görsel şölenin parçası oldu.

Gökyüzü kırmızı beyaza büründü

Balon pilotu Bilge Ezel, bu özel uçuşun anlamına dikkat çekerek, “Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç günü olan 19 Mayıs’ı gökyüzünde kutluyoruz. Kapadokya dünya tarafından izleniyor, biz de bu bayramı evrensel kılıyoruz,” dedi.

Yaklaşık bir saat süren uçuşta balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü. Gökyüzü adeta kırmızı beyaza boyandı.

Galatasaray bayrakları da gökyüzündeydi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray’ın şampiyonluğu garantilemesi nedeniyle bazı balonlarda sarı-kırmızılı bayraklar da yer aldı.

Bu özel uçuş, hem 19 Mayıs coşkusunu hem de spor dünyasındaki kutlamaları bir araya getirerek gökyüzünde anlamlı bir tablo oluşturdu.