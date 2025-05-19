Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Ankara’daki sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından kent genelinde kutlamalara başladı. Şampiyonluk sevincinin merkezi ise her zamanki gibi Kızılay oldu.

Kızılay ve Tunalı’da sarı-kırmızı coşku

Maç sonrası Güvenpark'ta toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Ellerinde Galatasaray bayrakları taşıyan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Tunalı Hilmi Caddesi'nde de kutlamalar gece boyu sürdü. Taraftarlar yürüyüş yaptı, marşlar söyledi ve şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Araç konvoyları trafiğe damga vurdu

Bazı Galatasaraylılar da araçlarıyla şehir turu atarak kutlamalara katıldı. Korna sesleri eşliğinde Ankara sokaklarında sarı-kırmızı bir konvoy oluştu. Emniyet ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi aldı.