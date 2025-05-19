Brent petrolün varili haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 65,04 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,54 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 65,41 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 65,04 dolara geriledi. Aynı dakikalarda ABD ham petrolü WTI ise 61,63 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmeler

Fiyatlardaki düşüşte birkaç temel unsur etkili oldu. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler yatırımcı algısını şekillendiriyor. Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında süren barış müzakereleri ve küresel petrol arzının artacağına yönelik haber akışı fiyatları baskılıyor.

ABD ile Çin arasında bir süreliğine yatışan ticaret gerilimi de piyasalarda temkinli bir hava oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı “Önce Amerika” politikalarının uzun vadeli sonuçlarına dair belirsizlikler sürüyor.

IEA raporu arz artışına işaret etti

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), nisan ayında küresel petrol arzının arttığını bildirdi. Ajansın yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'na göre, arz geçen aya göre günlük 160 bin varil artarak 104 milyon 460 bin varile ulaştı.

Bu gelişmeler, özellikle arz-talep dengesinin geleceğine dair endişeleri artırarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Teknik seviyeler takipte

Uzmanlar, Brent petrol için teknik olarak 67,08 dolar seviyesinin direnç, 60,10 dolar seviyesinin ise destek noktası olarak izlenebileceğini belirtiyor. Kısa vadede fiyat hareketleri bu seviyelere bağlı olarak şekillenebilir.