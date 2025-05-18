CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” idealinin toplumun tüm kesimlerinin ortak arzusu olduğunu belirtti. Yücel, bu sürecin şeffaf ve TBMM çatısı altında yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"Süreci destekleriz ama üç kırmızı çizgimiz var"

Yücel, CHP’nin “Terörsüz Türkiye” sürecini desteklediğini ancak üç temel ilkeye bağlı kalınmasını şart koştuklarını ifade etti. Bu ilkeler; sürecin kapalı kapılar ardında değil şeffaf biçimde yürütülmesi, çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması ve şehit aileleri ile gazilerin incitilmemesi.

“Soruşturmalarla İmamoğlu hedef alınıyor”

Yücel, İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaları da eleştirerek, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmasının ardından art arda gelen gözaltı ve tutuklamaların siyasi baskı içerdiğini öne sürdü. Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya da tepki gösterdi: “Kendini savunmasına bile tahammül edilemiyor.”

İzmir mitingi için çağrı

Yücel, CHP’nin düzenleyeceği İzmir Gündoğdu Meydanı mitingi öncesinde yaptığı açıklamada, tüm İzmirlileri hukuksuzluklara karşı dayanışma göstermeye davet etti. Daha önce Samsun, Yozgat, Konya, Mersin ve Van’da yapılan mitinglerin ardından, İzmir buluşmasının da geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.