Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FBTV’de yaptığı açıklamada eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu. Koç, seçimli genel kurulun mali kongreyle birlikte yapılacağını belirtti.

“Bu başarı inanç ve alın terinin sonucu”

Bu sezonun beklentileri karşılayamamasına değinen Koç, "Hepimizin özlemle beklediği şampiyonluk için güçlü bir kadro ve futbol aklıyla yola çıktık. Ancak son üç haftaya girerken şampiyonluk şansımızın kalmaması camiamızda haklı eleştirilere neden oldu" dedi.

İmza süreci eleştirisi: “Geleneklerimize aykırı”

Başlatılan imza kampanyasına saygı duyduğunu ifade eden Ali Koç, bu yöntemin Fenerbahçe’nin geleneklerine uygun olmadığını vurguladı: “Bu tarz girişimler kulüpte kalıcı zararlar doğurabilir. Bu yolu yöntem olarak doğru bulmuyorum.”

“Bu bir inat değil, sorumluluk”

Kulüp adına kritik bir döneme girildiğini söyleyen Koç, “Seçimi yaz aylarında yapmak camiamızın çıkarına olmaz. Eylülde yapılacak genel kurul, sorumluluğun ve sağduyunun bir yansımasıdır. Hedefe bu kadar yaklaşmışken geri çekilmek, yapılan fedakarlıkları boşa çıkarır” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe için yürümeye devam edeceğim”

Camianın sesine kulak verdiğini belirten Ali Koç, “Bugüne kadar samimi eleştirileri dikkate aldım. Fenerbahçe için tüm zorluklara rağmen yürümeye devam edeceğim” diyerek konuşmasını tamamladı.