Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Fethiye ve Marmaris, hafta sonu sıcak havayla birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bölge sakinleri de sahillere akın etti.

Ölüdeniz’de güneş, deniz ve yamaç paraşütü

Fethiye’de hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Özellikle Ölüdeniz Mahallesi’nde Kumburnu ve Belcekız plajlarında yoğunluk yaşandı. Tatilciler hem denizin tadını çıkardı hem de kumsalda güneşlendi. Macera arayanlar ise Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak bölgeyi kuşbakışı izledi.

Marmaris’te plajlar doldu, spor tutkunları sahada

Marmaris’te sıcaklık 28 dereceye ulaşırken, deniz suyu 20 derece olarak ölçüldü. Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglar doldu. Deniz sporları da büyük ilgi gördü. Tatilciler jet ski ve deniz paraşütü gibi aktivitelerle adrenalin yaşadı.

Turizm sezonu hareketlendi

Mayıs ayının ortasında yaşanan bu yoğunluk, turizm sezonunun erken hareketlenmesine neden oldu. Oteller ve işletmelerin hazırlıklarını hızlandırdığı bölgede, yaz sezonu öncesi hareketlilik dikkat çekiyor.