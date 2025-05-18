Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her yıl 18 Mayıs’ta kutlanan Müzeler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bu yılki tema “Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği” olarak belirlenirken, Erdoğan vatandaşları müzeleri keşfetmeye çağırdı.

Gençlere ücretsiz müze erişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında “Müzekart GNS” uygulamasıyla gençler ve çocuklar için müze girişlerinin ücretsiz hale getirildiğini hatırlatarak, “Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasa sahip çıkma vurgusu

Paylaşımda, müzelerin sadece tarihî eserlerin sergilendiği yerler değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı yaşatan önemli mekânlar olduğuna dikkat çekildi. Erdoğan’ın çağrısı, özellikle genç nesillerin kültürel mirasa sahip çıkmasını hedefliyor.