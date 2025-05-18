Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk gençliğinin bağımsızlığın teminatı olduğunu belirtti.

“Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatacak şuura sahipler”

Ersoy, 19 Mayıs 1919’un, milletin bağımsızlık kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Türk gençliği, inanıyoruz ki kendisine emanet edilen bağımsızlığın en güçlü teminatıdır. Gençlerimiz, Cumhuriyet’i ilelebet yaşatacak şuura ve kudrete sahiptir.” dedi.

“İstiklal meşalesi yolumuzu aydınlatıyor”

Mesajında, 106 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin bugün de yol gösterici olduğunu vurgulayan Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andı, gençlerin ve milletin bayramını kutladı.