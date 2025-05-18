Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’daki Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, huzurevi sakinleriyle bir araya gelen bakanlar, onların talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Memişoğlu ve Bolat’tan moral sohbeti

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarette İl Müdürü Ömer Turan da yer aldı. Memişoğlu ve Bolat, yaşlı bireylerle yakından ilgilenerek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Devlet korumasındaki çocuklara da ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, huzurevi ziyaretinin ardından Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’ne giderek, devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Bolat, onların mutluluğu ve gelişimi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.