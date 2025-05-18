Yalova’da, sahte belgelerle 8 şirkete ait 50 milyar lira değerindeki gayrimenkulleri ele geçirmeye çalışan suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı 17’ye ulaştı. Yalova Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmada örgütün çok sayıda ilde faaliyet gösterdiği belirlendi.

6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturmanın ikinci aşamasında Yalova merkezli olmak üzere İstanbul, Ordu, Bursa, Bitlis ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar arasında örgüt yöneticisi oldukları değerlendirilen M.K. ve H.K.’nin de bulunduğu toplam 12 kişi emniyete götürüldü.

Sahte belgeler, dijital materyaller ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 dijital materyal, 2 adet sahte noter evrakı, el yapımı ruhsatsız tabanca ve 10 fişek bulundu. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

Örgüt sahte belgelerle şirketlerin mallarını hedef aldı

Soruşturmanın ilk aşamasında, suç örgütünün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa’da faaliyet gösteren çeşitli şirketleri sahte evraklarla ele geçirmeye çalıştığı tespit edilmişti. 7 Kasım 2024’ten bu yana sürdürülen teknik ve fiziki takipte örgütün sahte belge üretimi yaptığı bir ofis de deşifre edilmiş, Aralık 2024’teki operasyonda 13 kişi tutuklanmıştı.