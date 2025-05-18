Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağını bildirdi. Uzmanlar, özellikle iç ve batı bölgelerde yağış beklenmediğini açıkladı.

Yağışlar doğuda etkili olacak

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit’in verdiği bilgilere göre, pazartesi ve salı günleri Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Çarşamba günü ise yağış sadece Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olacak.

Yurdun iç ve batı bölgelerinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açık ve az bulutlu hava hâkim olacak.

Sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek

Macit, sıcaklıkların hafta başında mevsim normalleri civarında seyredeceğini, çarşamba gününden itibaren ise Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak tüm yurtta artacağını belirtti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

Üç büyükşehirde açık ve sıcak hava

Ankara’da hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 27-28 dereceye çıkması tahmin ediliyor. İstanbul’da da parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak, hafta sonuna doğru sıcaklıklar 27 dereceye ulaşacak. İzmir’de ise sıcaklıkların hafta boyunca 29-30 derece aralığında seyredeceği bildirildi.