Erzurum’da yaşayan 51 yaşındaki Bülent Yazıcı, 15 yıl önce internetten izlediği bir videodan ilham alarak başladığı naht sanatında bugün bine yakın esere imza attı. El sanatlarına olan ilgisiyle tanınan Yazıcı, yıllar süren emeği sabırla ahşaba işleyerek sürdürüyor.

İnternetten izledi, ustalığa ulaştı

Naht sanatını ilk kez internet üzerinden tanıyan Yazıcı, kendi kendini geliştirerek profesyonel düzeye ulaştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarındaki atölyede çalışmalarını sürdüren usta sanatçı, eserlerinin bir bölümünü satarak geçimini sağlıyor, bir bölümünü ise sergiler ve özel davetler için hazırlıyor.

7 bin işlemle hazırlanan Fatiha tablosu

Yazıcı’nın öne çıkan eserlerinden biri Fatiha Suresi tablosu. Yaklaşık 7 bin kez matkap ve testere işlemi yapılan bu eser, büyük bir hassasiyetle tamamlandı. Yazıcı, “Hat sanatındaki harekeler bile tek tek yerleştiriliyor. Her detay titizlikle işleniyor. Bu eser 22 gün sürdü,” diyerek süreci anlattı.

“Sabır isteyen bir sanat ama karşılığı büyük”

Eserlerin tasarımdan kesim ve montaja kadar aşama aşama ilerlediğini söyleyen Yazıcı, “Ahşabı işlemek sabır gerektiriyor. Ama bitmiş esere bakınca duyulan haz çok büyük” diyor. Aynı zamanda filografi ve hat gibi farklı sanat dallarını da eserlerinde birleştirdiğini ifade ediyor.

Gençlere öğretmeye kararlı

Naht sanatının Selçuklu döneminden bu yana klasik Türk sanatları arasında yer aldığını hatırlatan Yazıcı, bu mirasın unutulmaması için gençlere öğretme çabasında olduğunu vurguluyor.