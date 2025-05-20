BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe sınırlı düşüşle başladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 2,18 puan azalarak 9.666,18 seviyesine geriledi.

Cuma günü alış ağırlıklı kapanan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,33 artışla 9.668,36 puandan tamamlamıştı. Yeni haftada küresel gelişmelere bağlı olarak yatay bir seyir izlendi.

Sektörel görünüm karışık

Sektör endeksleri açılışta karışık bir tablo ortaya koydu. En güçlü performans yüzde 1,83 ile inşaat sektöründe görüldü. Ticaret endeksi ise yüzde 1,13 ile en fazla kaybettiren sektör oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 düşerken, holding endeksi yüzde 0,12 yükseliş kaydetti.

Piyasalar temkinli, gözler verilerde

Küresel piyasalarda ABD'nin kredi notunun düşürülmesi sonrası oluşan risk algısına rağmen, ticari görüşmelere yönelik iyimserlik sınırlı destek sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç verileri, tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksinin izleneceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.600 ve 9.500 puan destek, 9.700 ve 9.800 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.