Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü sınırlı bir düşüşle tamamladı. Önceki gün 4 milyon 178 bin liradan kapanan fiyat, %0,2’lik azalışla 4 milyon 171 bin 100 liraya geriledi.

Gün içinde altının kilogramı en düşük 4 milyon 171 bin, en yüksek 4 milyon 196 bin 500 lirayı gördü.

Altın işlem hacmi 5,5 milyar lirayı geçti

Altın piyasasında gün boyunca toplam işlem hacmi 5 milyar 519 milyon 498 bin TL, işlem miktarı ise 1.325,34 kilogram oldu. Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi 5,9 milyar TL’yi aştı.

Bugünkü işlemlerde en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz, Bosphorus Bullion ve Çakmakçı Kıymetli Madenler yer aldı.

Uluslararası piyasada ons altın 3.320 dolarda

Dolar/ons cinsinden bakıldığında ise altının fiyatı gün sonunda 3.320 dolar seviyesinden kapandı. Gün içi en düşük seviye 3.295 dolar, en yüksek seviye ise 3.346,90 dolar olarak kaydedildi.

Ağırlıklı ortalama fiyatlar TL bazında 4 milyon 185 bin 734 lira, dolar bazında ise 3.336,79 dolar oldu.