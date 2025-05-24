Ekranların Efsanesi Perdeye Taşınıyor: Fantastik Aile Masalı Geri Dönüyor

22 yıl önce televizyon dünyasında izleyicilerin kalbini kazanan bir yapım, bu kez sinema perdesinde hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Sevgi, dostluk ve aile bağlarını merkezine alan unutulmaz hikâyenin sinema uyarlaması olan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”, büyük bir heyecanla vizyon için gün sayıyor.

Görkemli Bir Buluşma, Duygusal Bir Hasret

Film ekibi, vizyona sayılı günler kala Beşiktaş Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen basın toplantısında bir araya geldi. Oyuncularla birlikte basının karşısına çıkan yapımcı Polat Yağcı, projeye duydukları inancı ve heyecanı dile getirdi. Etkinlikte oyuncular, yıllar sonra aynı yapımda yeniden bir araya gelmenin kendilerinde uyandırdığı duyguları paylaştı.

Projenin merkezinde, 22 yıl önce izleyicilerin gönlünde taht kuran karakterlerin bugünkü halleri ve yeni nesil oyuncularla etkileşimleri yer alıyor. Film, geçmişin sıcaklığını bugünün enerjisiyle harmanlayarak hem nostalji hem de taptaze bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Sevgiyle Çekilen Bir Film

Proje teklifini aldıklarında tereddüt etmeden kabul ettiklerini ifade eden oyuncular, çekim sürecinin büyük bir özveri ve sevgi içinde geçtiğini belirtti. Gerek teknik ekip gerekse oyuncular, sette geçen zamanın ne kadar keyifli ve üretken olduğunu vurguladı. Filmin teması ise değişmeyen değerleri öne çıkarıyor: Sevgi, dostluk, aile sıcaklığı, dayanışma ve mutluluk.

Karakter Gogo'yu canlandıran sevilen sanatçı Kutsi, toplantıda sürpriz bir performans sergileyerek rolüne dair bir şarkı seslendirdi. Bu an, toplantıya katılanlara hem duygusal hem eğlenceli dakikalar yaşattı.

Kadrosu Yıldızlarla Dolu

Filmde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Kutsi, Jess Molho, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Jennifer Boyner ve Damla Ersubaşı gibi sevilen isimler yer alıyor. Ayrıca Evrim Akın, Ahmet Kayakesen, Gamze Karta, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya gibi yeni nesil oyuncular da kadroya katıldı.

Film, kuşaklar arası bağı güçlendirirken hem eski karakterleri yeniden görmenin sevincini hem de yeni yüzlerle tanışmanın heyecanını yaşatıyor.

Görsel Şölen ve Duygusal Derinlik

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu filmin senaryosu ise Gamze Özer ve Arzu Yurtseven’e ait. Fantastik öğelerle süslenen hikâye, mizah ve duygusal yoğunluğu bir arada barındırıyor. Görsel efektlerle zenginleştirilen film, özellikle çocukların hayal dünyasına hitap ederken yetişkin izleyicilere de geçmişe dair sıcacık bir yolculuk sunuyor.

Sinema Salonlarına Büyülü Dokunuş

30 Mayıs’ta vizyona girecek olan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”, izleyicilere sadece bir film değil, aynı zamanda özlenen bir atmosferi ve bir araya gelişin anlamını sunacak. Ailelerin birlikte izleyebileceği, değerlerin ön planda olduğu bu yapım, sezonun en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyor.