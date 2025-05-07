Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kral Kaybederse kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Fikret karakterine hayat veren İsmail Demirci bu akşam son kez izleyiciyle buluşacak.

OGM Pictures imzalı dizide üç bölüm için konuk oyuncu olarak dahil olan Demirci'nin rolü yoğun ilgi nedeniyle uzatılmıştı. Başarılı oyuncu toplamda yedi hafta boyunca dizide yer aldı.

Fenomen dizide ayrılık zamanı

Yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın üstlendiği dizinin sezon finali tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yapımın yeni sezonda da Star TV ekranlarında devam edeceği kesinleşti.

Fikret karakteriyle dikkat çeken İsmail Demirci'nin ayrılığı, dizinin sosyal medyadaki takipçileri arasında da gündem oldu.

İsmail Demirci kimdir?

1984 Ankara doğumlu olan İsmail Demirci, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2010’da “Türkan” dizisiyle televizyon kariyerine başlayan oyuncu; Kurtlar Vadisi Pusu, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi birçok projede yer aldı.

Oyuncu Hande Soral ile evli olan Demirci'nin bir erkek çocuğu bulunuyor.