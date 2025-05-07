İstanbul serbest piyasada dolar ve avro yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar 38,6440 liradan, avro ise 43,9700 liradan işlem görüyor.

Dolar, serbest piyasada 38,6420 liradan alınırken 38,6440 liradan satılıyor. Avroda ise alış fiyatı 43,9680 lira, satış fiyatı 43,9700 lira olarak belirlendi.

Döviz kurları haftaya artışla girdi

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 38,6050 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8560 lira seviyesindeydi. Bugünkü başlangıç rakamları, hem dolar hem de avroda yukarı yönlü hareketi işaret ediyor.

Uzmanlar, dövizdeki bu hareketliliğin yurtiçi ve küresel ekonomik gelişmelerle şekillendiğini belirtiyor.

Küresel gelişmeler izleniyor

Döviz piyasasında yatırımcıların gözü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve Avrupa ekonomisinden gelecek verilere çevrilmiş durumda. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası sinyalleri de piyasada yakından takip ediliyor.