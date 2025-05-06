CK Enerji Akdeniz Elektrik ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Enerji Okuryazarlığı Projesi kapsamında, 2018 yılından bu yana 20 bin öğrenciye eğitim verildi. Proje, çocuklarda enerji bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

Beş ilçede uygulandı, 5 bin enerji elçisi yetişti

2024-2025 eğitim döneminde Antalya’nın 5 ilçesindeki 20 okulda yürütülen projede, bu yıl 5 binden fazla öğrenci eğitim alarak “enerji elçisi” unvanı kazandı. Son eğitim programı Muratpaşa’daki Barbaros Ortaokulu’nda tamamlandı.

Proje gelecek yıllarda da devam edecek

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilerin enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı konusunda topluma öncülük ettiğini vurgularken, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, projeyle çocuklara tasarrufun yanı sıra sosyal sorumluluk da kazandırıldığını ifade etti.

Eğitim sonunda öğrencilere “Enerji Elçisi” sertifikaları takdim edildi. Projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.