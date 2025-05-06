İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin yatay geçiş işlemlerini ve bu temelde kazanılan mezuniyetlerini iptal etti. 18 Mart 2025 tarihli karar sonrası, İmamoğlu’nun diploma bilgileri üniversitenin veri tabanından silindi.

“Yokluk” ve “açık hata” gerekçesiyle iptal edildi

Üniversite yönetimi, mezuniyet kararlarını “yok hükmünde” ve “açık idari hata” kapsamında değerlendirdi. Karar, İmamoğlu’nun da diplomasının geçersiz sayılmasına ve tüm dijital kayıtlardan çıkarılmasına yol açtı.

Hukuki süreç başlatıldı: Mahkemeye başvuru yapıldı

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurarak iptal kararına dava açtıklarını duyurdu. Pehlivan, diplomanın 31 yıl önce hukuka uygun şekilde alındığını belirterek, “Bu işlem hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Yetkinin kötüye kullanımı söz konusudur” dedi.

Gözler yargı sürecinde

İptal kararına karşı açılan davada, yürütmenin durdurulup durdurulmayacağı ve diploma kaydının yeniden geçerlilik kazanıp kazanmayacağı yargı sürecinde netlik kazanacak.