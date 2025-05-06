Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “10. Anadolu Medya Ödülleri” programında açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarını hakikat savunucusu olarak tanımlayan Erdoğan, Anadolu medyasının önemine vurgu yaptı.

“Gazze’de 212 gazeteci şehit oldu”

Konuşmasında Gazze’de hayatını kaybeden basın emekçilerini anan Erdoğan, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda 212 gazetecinin şehit olduğunu belirtti. İsrail’in Filistinli gazetecilere yönelik saldırılarını “acımasız” olarak nitelendiren Erdoğan, “Her biri hakikat savunucusu olan bu kardeşlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

“Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik”

Medyanın tarihsel rolüne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatı boyunca medya üzerinden birçok itibarsızlaştırma girişimiyle karşılaştığını belirtti. “28 Şubat’ı hatırlamak istemiyoruz” diyen Erdoğan, eski vesayetçi medya anlayışının artık geride kaldığını ifade etti.

“Özgürlük kuralsızlık değildir”

Türkiye’nin 2002 öncesine kıyasla daha özgür bir medya ortamına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu özgürlüğün zaman zaman kuralsızlıkla karıştırıldığını söyledi. “Eline mikrofon ve kamera alan gazeteci olmaz” diyen Erdoğan, dezenformasyonla mücadelenin altını çizdi.

“Anadolu medyasını desteklemek görevimiz”

Anadolu basınının zorlu koşullarda halkın sesi olmaya devam ettiğini dile getiren Erdoğan, yerel medyanın ekonomik ve sosyal zorluklara rağmen ayakta kalmasının önemine işaret etti. “Anadolu medyasının varlığı, milli iradenin güvencesidir” ifadelerini kullandı.